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Москва
20 сентября 2021, 01:34

В Москве в реестр голосующих на дому были включены умершие избиратели

На «Карте нарушений на выборах» сообщается, что в список избирателей, голосующих на дому, попали граждане, умершие зимой и летом текущего года. При этом они якобы написали заявление на голосование на дому 10 сентября 2021 года

В Москве в реестр голосующих на дому были включены умершие избиратели
Фото: novos.mk.ru

В Москве в реестр избирателей, которые выбрали надомное голосование, включили умерших людей.

На «Карте нарушений на выборах» сообщается, что в список избирателей, голосующих на дому, попали граждане, умершие зимой и летом текущего года. При этом они якобы написали заявление на голосование на дому 10 сентября 2021 года.

Движение «Голос» (признано иностранным агентом) сообщает, что председатель УИК №869 и другие члены комиссии были проинформированы о смерти избирателей, однако председатель отказалась кого-либо исключать из реестра заявлений о голосовании вне помещения для голосования.

В Мосгоризбиркоме заявили, что УИК якобы «предприняла все меры для того, чтобы исключить возможность «голосования» от имени умерших».

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