В Москве в реестр голосующих на дому были включены умершие избиратели
На «Карте нарушений на выборах» сообщается, что в список избирателей, голосующих на дому, попали граждане, умершие зимой и летом текущего года. При этом они якобы написали заявление на голосование на дому 10 сентября 2021 года
Фото: novos.mk.ru
В Москве в реестр избирателей, которые выбрали надомное голосование, включили умерших людей.
На «Карте нарушений на выборах» сообщается, что в список избирателей, голосующих на дому, попали граждане, умершие зимой и летом текущего года. При этом они якобы написали заявление на голосование на дому 10 сентября 2021 года.
Движение «Голос» (признано иностранным агентом) сообщает, что председатель УИК №869 и другие члены комиссии были проинформированы о смерти избирателей, однако председатель отказалась кого-либо исключать из реестра заявлений о голосовании вне помещения для голосования.
В Мосгоризбиркоме заявили, что УИК якобы «предприняла все меры для того, чтобы исключить возможность «голосования» от имени умерших».