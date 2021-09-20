ЦИК обнародовал предварительные итоги голосования в Госдуму
Так, по данным ЦИК, «Единая Россия» набирает более 45 % голосов, КПРФ — 21,88%, ЛДПР — 8,37%, а «Справедливая Россия» - 7,39%. Также высокие шансы пройти в Госдуму у партии «Новые люди», которая пока набирает 6,36% голосов
Центризбирком опубликовал обновленные итоги голосования по выборам в Госдуму после обработки 30% бюллетеней.
Так, по данным ЦИК, «Единая Россия» набирает более 45 % голосов, КПРФ — 21,88%, ЛДПР — 8,37%, а «Справедливая Россия» - 7,39%. Также высокие шансы пройти в Госдуму у партии «Новые люди», которая пока набирает 6,36% голосов. Причем в Петербурге эта партия также набирает 11,22% голосов на выборах в Законодательное Собрание.
Что касается голосования по одномандатным округам, то «Единая Россия» пока получает 130 мандатов (57,78%), КПРФ — 10 мандатов (4,44%), «Справедливая Россия — За правду» — 5 мандатов (2,22%), «Новые люди» — 1 мандат (0,44%), «Гражданская платформа» — 1 мандат (0,44%). Кроме того, в Госдуму проходит один кандидат-самовыдвиженец.