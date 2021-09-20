Проживающая в Израиле россиянка смогла два раза проголосовать на выборах в Госдуму
Россиянка Юлия Ильинская, которая проживает в Израиле, а летом 2020 года три раза смогла проголосовать на референдуме по поправкам к Конституции, на выборах в Госдуму проголосовала дважды
Россиянка Юлия Ильинская, которая проживает в Израиле, а летом 2020 года три раза смогла проголосовать на референдуме по поправкам к Конституции, на выборах в Госдуму проголосовала дважды.
На своей странице в Facebook Юлия Ильинская написала, что ей снова удалось проголосовать больше одного раза. «Система «стоп-дубль», призванная предотвратить возможность голосования одновременно на избирательном участке и электронно, не работает за рубежом», - отметила россиянка.
Женщина предположила, что в систему через «Госуслуги» вносятся данные российского паспорта, а за границей можно голосовать по заграничному паспорту.
Напомним, что летом 2020 года Юлия Ильинская в Израиле трижды проголосовала на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Также при посольстве смогла проголосовать ее дочь, которой на тот момент не было 18 лет.
Следственный комитет России возбудил в отношении Ильинской уголовное дело по факту незаконного получения бюллетеня для голосования. Сначала россиянку заочно арестовали, но затем суд отменил это решение.