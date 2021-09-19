На сайте ЦИК обнаружили новую систему защиты от сбора данных о ходе голосования
На сайте Центризбиркома России появилась новая система защиты от автоматического сбора данных о результатах голосования в Госдуму РФ
На сайте Центризбиркома России появилась новая система защиты от автоматического сбора данных о результатах голосования в Госдуму РФ. В исходном коде страниц цифры заменены буквами, набранными специальным шрифтом, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов) со ссылкой на математика и специалиста по электоральной статистике.
Специалист отметил, что из-за новой защиты при копировании данные отображаются некорректно, а это мешает обрабатывать статистику выборов в автоматическом режиме и затрудняет анализ итогов голосования.
«Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое», — отметил Сергей Шпилькин.
Напомним, что российские власти уже не в первый раз закрывают гражданам возможность скачивать результаты голосования. В 2020 году во время голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, на сайте ЦИК появилась капча, которая не давала скачивать данные в автоматическом режиме.