Депутатов от «ЕР» попросили отозвать ходатайства об УДО организатора убийства Галины Старовойтовой
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев ходатайствовали об условно-досрочном освобождении для экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев ходатайствовали об условно-досрочном освобождении для экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Суд признал его организатором убийства депутата Галины Старовойтовой.
Соответствующее ходатайство направлено в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».
Ходатайство об УДО также направил член совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и бывший ректор университета Лесгафта Владимир Таймазов, отметив вклад Михаила Глущенко в развитие детско-юношеского спорта.
В свою очередь депутат-единоросс Александр Хинштейн рекомендовал коллегам по партии Любови Егоровой и Юрию Авдееву отозвать ходатайства о досрочном освобождении Михаила Глущенко.
«Да, каждый может иметь право на свою точку зрения, но в данном вопросе такая позиция прямо противоречит позиции „Единой России“. [Партия] также направит официальные обращения к генпрокурору и директору ФСИН о недопустимости досрочного освобождения Глущенко», — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Позже Егорова и Авдеев опровергли информацию о том, что они подписывали ходатайство за Глущенко.
Депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в 1998 году. В 2015 году в организации ее убийства обвинили Михаила Глущенко. Экс-депутат признал свою вину.