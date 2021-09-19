Меню
Политика
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
19 сентября 2021, 12:27

Депутатов от «ЕР» попросили отозвать ходатайства об УДО организатора убийства Галины Старовойтовой

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев ходатайствовали об условно-досрочном освобождении для экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко

Депутатов от «ЕР» попросили отозвать ходатайства об УДО организатора убийства Галины Старовойтовой
Фото: abnews.ru

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев ходатайствовали об условно-досрочном освобождении для экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко. Суд признал его организатором убийства депутата Галины Старовойтовой.

Соответствующее ходатайство направлено в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Ходатайство об УДО также направил член совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и бывший ректор университета Лесгафта Владимир Таймазов, отметив вклад Михаила Глущенко в развитие детско-юношеского спорта.

В свою очередь депутат-единоросс Александр Хинштейн рекомендовал коллегам по партии Любови Егоровой и Юрию Авдееву отозвать ходатайства о досрочном освобождении Михаила Глущенко.

«Да, каждый может иметь право на свою точку зрения, но в данном вопросе такая позиция прямо противоречит позиции „Единой России“. [Партия] также направит официальные обращения к генпрокурору и директору ФСИН о недопустимости досрочного освобождения Глущенко», — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Позже Егорова и Авдеев опровергли информацию о том, что они подписывали ходатайство за Глущенко.

Депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в 1998 году. В 2015 году в организации ее убийства обвинили Михаила Глущенко. Экс-депутат признал свою вину.

Материалы по теме
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве депутата Галины Старовойтовой
Экс-депутата Михаила Глущенко приговорили к 17 годам по делу об убийстве Галины Старовойтовой
Фигуранта дела об убийстве Старовойтовой увезли на «скорой» из зала суда
Сейчас на главной
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить расследование о квартире дочери Терешковой в Италии
Валентина Терешкова
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить расследование о квартире дочери Терешковой в Италии
Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube удалить расследование команды Алексея Навального про депутата Госдумы Валентину Терешкову от «Единой России»
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролики про «Умное голосование»
умное голосование
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролики про «Умное голосование»
Роскомнадзор потребовал от администрации портала YouTube удалить три видеоролика с канала Алексея Навального со списками кандидатов, рекомендованных избирателям «Умным голосованием»
Павел Дуров сообщил о блокировке телеграм-бота «Умного голосования»
умное голосование
Павел Дуров сообщил о блокировке телеграм-бота «Умного голосования»
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об ограничении ботов, связанных с предвыборной агитацией, на время выборов в России. Также был заблокирован телеграм-бот «Умного голосования»
Авторская колонка
Крах выборной демократии - электронное голосование
Похоже, правы были скептики, утверждавшие, что это голосование 2021 года будет чуть ли не последним, хотя бы отдаленно похожим на голосование. Знаю, профаны тут сразу возмутятся - да что вы такое говорите, откуда в России голосование, всё фальсифицируется, верить ничему нельзя...
Рощин Алексей
Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
антироссийские санкции
Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального
Минюст назвал гостайной основания включения журналистов «Открытых медиа» в реестр инагентов
иностранные агенты
Минюст назвал гостайной основания включения журналистов «Открытых медиа» в реестр инагентов
Министерство юстиции отказалось раскрывать содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» признали «иностранными агентами»
«Спросите у госпожи Сечиной»
группа сумма
«Спросите у госпожи Сечиной»
После месяца перерыва в Мещанском суде Москвы возобновились слушания обвиняемых в хищениях и организации «преступного сообщества» совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова
Общество
Скончалась судья, которая заменила Навальному условный срок на реальный
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале 2021 года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась
Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей
Алексей Навальный
Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей
Американская компания Google удалила из своего онлайн-магазина мобильное приложение «Навальный» после угроз российских властей завести дело против сотрудников российского офиса
Провластным наблюдателям раздали методички с правилами позитивного освещения выборов
выборы в Госдуму
Провластным наблюдателям раздали методички с правилами позитивного освещения выборов
В Санкт-Петербурге провластным наблюдателям раздали методички с инструкцией о том, как нужно освещать выборы в Госдуму и Законодательное Собрание города
Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
выборы в Госдуму
Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
владимир кара-мурза
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет. Он обвиняет ведомство Александра Бастрыкина в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
выборы в Госдуму
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
В Санкт-Петербурге на некоторых избирательных участках в первых день голосования на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание была зафиксирована небывалая явка
«Да я вас всех по IP вычислю»
Apple
«Да я вас всех по IP вычислю»
Американская компания Apple накануне выборов в Госдуму отключила функцию «Частный узел» в операционных системах iOS 15 и macOS 12 Monterey в России
Общество
Правительство утвердило график выходных дней в 2022 году
Так, по решению кабмина, выходные 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 9 января
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
нагорный карабах
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
В иске сообщается, что власти Азербайджана нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «десятилетиями» совершая массовые убийства армян, подвергая их пыткам и другим видам насилия
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
умное голосование
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке, которой подвергся телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Кибератака на проект была совершена за сутки до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму
В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
выборы в Госдуму
В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
В Московской области к выборам в Госдуму подготовили около 600 удаленных мест голосования. Такие участки разместят на остановках, возле храмов и магазинов