19 сентября 2021, 11:25
Жителям ДНР и ЛНР перед голосованием на выборах в Госдуму выдали российские паспорта
В Ростовской области некоторым избирателям из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приехали проголосовать на выборах в Госдуму РФ, выдали российские паспорта прямо возле избирательных участков
Фото: newsland.com
В Ростовской области некоторым избирателям из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приехали проголосовать на выборах в Госдуму РФ, выдали российские паспорта прямо возле избирательных участков.
Один из жителей востока Украины рассказал телеканалу «Дождь» (признан иностранным агентом), что он получил паспорт российского граджанина по приезде в Матвеево-Курганском сельском поселении. С новым паспортом мужчина проголосовал на выборах в Госдуму.
«Кавказский узел» сообщает, что в первый день выборов - 17 сентября - российские паспорта получили сразу около 400 жителей ДНР и ЛНР. После выдачи документов граждан на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.