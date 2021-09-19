19 сентября 2021, 11:13
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить расследование о квартире дочери Терешковой в Италии
Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube удалить расследование команды Алексея Навального про депутата Госдумы Валентину Терешкову от «Единой России»
Фото: eg.ru
Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube удалить расследование команды Алексея Навального про депутата Госдумы Валентину Терешкову от «Единой России», которая первая публично предложила внести в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путина.
Накануне выборов в Госдуму команда Навального опубликовала расследование о квартире в итальянском городе Бергамо, которая принадлежит дочери Валентины Терешковой.
По данным борцов с коррупцией, дочь депутата Елена и ее муж Андрей Родионов в 2013 году купили квартиру в Бергамо стоимостью 250 тысяч евро.
Отметим, что Валентина Терешкова в настоящее время избирается в депутаты на новый срок от «Единой России».