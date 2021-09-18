18 сентября 2021, 22:17
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролики со списком кандидатов «Умного голосования»
Роскомнадзор потребовал от администрации портала YouTube удалить три видеоролика с канала Алексея Навального со списками кандидатов, рекомендованных избирателям «Умным голосованием»
Фото: Открытые медиа
Роскомнадзор потребовал от администрации портала YouTube удалить три видеоролика с канала Алексея Навального со списками кандидатов, рекомендованных избирателям «Умным голосованием».
Соратник политика Иван Жданов сообщил, что РКН аргументировал свое требование тем, что в этих видео якобы содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Напомним, что ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», а позже по требованию российских властей Apple и Google удалили приложение «Навальный» , в котором содержалась ссылка на этот проект.