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Москва
18 сентября 2021, 22:06

В Москве избиратели не смогли проголосовать очно, потому что их зарегистрировали на онлайн-голосование

Жители Москвы пожаловались на невозможность проголосовать на стационарных избирательных участках, поскольку неизвестные лица проголосовали за них дистанционно

В Москве избиратели не смогли проголосовать очно, потому что их зарегистрировали на онлайн-голосование
Фото: ТАСС

Жители Москвы пожаловались на невозможность проголосовать на стационарных избирательных участках, поскольку неизвестные лица проголосовали за них дистанционно.

Роман Юнеман сообщил, что на сайт «Ваш выбор» поступили жалобы от московских избирателей, которые пришли на участки по месту прописки, но там им отказались выдать бюллетени для голосования. Сотрудники избиркомов пояснили, что они были зарегистрированы на электронное голосование.

«При этом оказывается, что логины-пароли они свои либо не помнят, либо вообще их не знают. Некоторые в процессе выясняют, что их зарегистрировали в системе их дети, мужья, другие родственники — потому что "так им сказали сделать на работе"», — сообщил Роман Юнеман.

Например, на видеотрансляции с УИК № 2687 в Москве один из избирателей с удивлением узнает от членов избирательной комиссии, что он был зарегистрирован для участия в онлайн-голосовании.

В Мосгоризбиркоме заявили, что провели проверку по данному факту, но никаких нарушений не обнаружили. В комиссии заверили, что в случае, если избиратели не смогли воспользоваться возможностью проголосовать в электронной форме, то они до конца выборов еще могут это сделать.

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