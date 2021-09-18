Павел Дуров сообщил о блокировке телеграм-бота «Умного голосования»
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об ограничении ботов, связанных с предвыборной агитацией, на время выборов в России. Также был заблокирован телеграм-бот «Умного голосования»
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об ограничении ботов, связанных с предвыборной агитацией, на время выборов в России. Также был заблокирован телеграм-бот «Умного голосования».
Павел Дуров сообщил, что в связи с тем, что Apple и Google удалили из своих онлайн-магазинов приложение «Навальный» для российских пользователей, мессенджеру пришлось заблокировать бот «Умного голосования».
Одновременно с этим Павел Дуров заявил, что телеграм-бот «Умного голосования» был основным «предвыборным инструментом от команды Навального для россиян».
По словам г-на Дурова, создатели Telegram рады, что «миллионы россиян имели возможность воспользоваться этим ботом в рамках предвыборной кампании кандидатов».
Напомним, Apple и Google ранее удалили приложение «Навальный» из App Store и Google Play по требованию Роскомнадзора. Позже стало известно, что Google удалило приложение из-за угрозы уголовного преследования сотрудников российского офиса.