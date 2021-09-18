Минюст назвал гостайной основания включения журналистов «Открытых медиа» в реестр инагентов
Министерство юстиции отказалось раскрывать содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» признали «иностранными агентами»
Министерство юстиции отказалось раскрывать содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина признали «иностранными агентами». Ведомство заявило, что данная информация представляет собой государственную тайну, сообщает «Медиазона».
Согласно определению Замоскворецкого райсуда Москвы, которое приводит юрист Анастасия Буракова, Минюст в подтверждение законности решения о признании журналистов «инагентами» ссылается на сведения, содержащиеся в письме Росфинмониторинга. Одновременно с этим уточняется, что данные сведения являются государственной тайной.
На прошлом заседании суда Минюст отказался раскрыть основания включения Ярош и Гликина в реестр «инагентов», аргументировав это тем, что это было сделано на основании информации с грифом «для служебного пользования», полученной от Генпрокуратуры.
Напомним, что издание «Открытые медиа» ранее прекратило работу из-за блокировки своего сайта. В Роскомнадзоре объяснили блокировку тем, что издание якобы связано с организациями, объявленными «нежелательными» на территории России.