Меню
Общество
«Крестовый поход» мэра Собянина
18 сентября 2021, 00:11

Минюст назвал гостайной основания включения журналистов «Открытых медиа» в реестр инагентов

Министерство юстиции отказалось раскрывать содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» признали «иностранными агентами»

Минюст назвал гостайной основания включения журналистов «Открытых медиа» в реестр инагентов
Фото: РИА Новости

Министерство юстиции отказалось раскрывать содержание письма Росфинмониторинга, из-за которого журналистов «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина признали «иностранными агентами». Ведомство заявило, что данная информация представляет собой государственную тайну, сообщает «Медиазона».

Согласно определению Замоскворецкого райсуда Москвы, которое приводит юрист Анастасия Буракова, Минюст в подтверждение законности решения о признании журналистов «инагентами» ссылается на сведения, содержащиеся в письме Росфинмониторинга. Одновременно с этим уточняется, что данные сведения являются государственной тайной.

На прошлом заседании суда Минюст отказался раскрыть основания включения Ярош и Гликина в реестр «инагентов», аргументировав это тем, что это было сделано на основании информации с грифом «для служебного пользования», полученной от Генпрокуратуры. 

Напомним, что издание «Открытые медиа» ранее прекратило работу из-за блокировки своего сайта. В Роскомнадзоре объяснили блокировку тем, что издание якобы связано с организациями, объявленными «нежелательными» на территории России.

Материалы по теме
Активист, написавший донос на «Проект», подал в суд на «Медузу»
Минюст попросили внести «Единую Россию» в реестр инагентов. У партии нашли заграничных спонсоров
Минюст включил журналиста «Открытых медиа» в реестр «инагентов» из-за статьи о генпрокуроре
Сейчас на главной
Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
антироссийские санкции
Власти Украины ввели санкции против отравителей Алексея Навального
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, которых журналисты-расследователи считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального
«Спросите у госпожи Сечиной»
группа сумма
«Спросите у госпожи Сечиной»
После месяца перерыва в Мещанском суде Москвы возобновились слушания обвиняемых в хищениях и организации «преступного сообщества» совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова
Общество
Скончалась судья, которая заменила Навальному условный срок на реальный
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале 2021 года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась
Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей
Алексей Навальный
Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей
Американская компания Google удалила из своего онлайн-магазина мобильное приложение «Навальный» после угроз российских властей завести дело против сотрудников российского офиса
Провластным наблюдателям раздали методички с правилами позитивного освещения выборов
выборы в Госдуму
Провластным наблюдателям раздали методички с правилами позитивного освещения выборов
В Санкт-Петербурге провластным наблюдателям раздали методички с инструкцией о том, как нужно освещать выборы в Госдуму и Законодательное Собрание города
Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
выборы в Госдуму
Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
владимир кара-мурза
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет. Он обвиняет ведомство Александра Бастрыкина в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
выборы в Госдуму
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
В Санкт-Петербурге на некоторых избирательных участках в первых день голосования на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание была зафиксирована небывалая явка
«Да я вас всех по IP вычислю»
Apple
«Да я вас всех по IP вычислю»
Американская компания Apple накануне выборов в Госдуму отключила функцию «Частный узел» в операционных системах iOS 15 и macOS 12 Monterey в России
Общество
Правительство утвердило график выходных дней в 2022 году
Так, по решению кабмина, выходные 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 9 января
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
нагорный карабах
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
В иске сообщается, что власти Азербайджана нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «десятилетиями» совершая массовые убийства армян, подвергая их пыткам и другим видам насилия
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
умное голосование
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке, которой подвергся телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Кибератака на проект была совершена за сутки до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму
В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
выборы в Госдуму
В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
В Московской области к выборам в Госдуму подготовили около 600 удаленных мест голосования. Такие участки разместят на остановках, возле храмов и магазинов
Российские власти решили вернуть на родину 500 тысяч соотечественников
переселение соотечественников
Российские власти решили вернуть на родину 500 тысяч соотечественников
В рамках реализации программы сотрудники МИД и МВД группами будут выезжать в разные страны, где будут проводить беседы с соотечественниками и убеждать их переехать в Россию
Политика
Родственников главы МИД РФ заподозрили в пользовании яхтой и виллами Олега Дерипаски
Сергей Лавров, его племянница Полина, любовница Светлана, а также ее мать Тамара и дочь Полина летают на частных самолетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его шикарных домах как минимум с 2014 года
Глава «Альянса врачей» объявила о разрыве отношений с ФБК
анастасия васильева
Глава «Альянса врачей» объявила о разрыве отношений с ФБК
Глава независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева публично объявила о разрыве отношений с Фондом борьбы с коррупцией
ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за нарушений при ее производстве
вакцина от коронавируса
ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за нарушений при ее производстве
Всемирная организация здравоохранения приостановила процедуру одобрения российской вакцины из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов-производителей
Глава Владимирской области уйдет в отставку и станет депутатом Госдумы
владимир сипягин
Глава Владимирской области уйдет в отставку и станет депутатом Госдумы
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента