Скончалась судья, которая заменила Навальному условный срок на реальный
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале 2021 года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась
Судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале 2021 года заменила Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, скончалась.
Депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин первым сообщил в Twitter о кончине Натальи Репниковой. Позже порталу Znak.com в пресс-службе суда сообщили, что «судья Репникова Н.В. отчислена 18.08.2021 года в связи с ее смертью».
Причина смерти судьи, которая прославилась тем, что посадила оппозиционера Алексея Навального по старому делу «Ив Роше» на 2,5 года, не сообщается.
Напомним, что при вынесении приговора политику судья Репникова проигнорировала тот факт, что Европейский суд по правам человека признал приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу «Ив Роше» незаконным. Минюст РФ признал это решение, выплатил оппозиционеру компенсацию, но приговор братьям отменен не был.