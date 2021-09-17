17 сентября 2021, 17:36
В России стартует производство вакцины AstraZeneca. Но россияне все равно не смогут ей привиться
Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производить вакцину против коронавирусной инфекции британско-шведской компанией AstraZeneca
Фото: expert.ru
Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производить вакцину против коронавирусной инфекции британско-шведской компанией AstraZeneca.
Производство данной вакцины в России не означает, что граждане нашей страны смогут ей привиться. Препарат будет направляться на экспорт, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
Чиновник заверил, что российский рынок полностью обеспечен собственными вакцинами.
Напомним, что в России нельзя привиться ни одной из импортных вакцин от COVID-19. Власти заявляют, что иностранные препараты и ковид-паспорта будут признаны только на взаимной основе.