17 сентября 2021, 16:11
Суд арестовал авторов телеграм-канала «Что делать» по делу о склонении к массовым беспорядкам
По версии следствия, Дмитрий Чебанов является лидером движения «Что делать», которое якобы призывало граждан в чатах Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами в Госдуму РФ
Фото: stalingrad2020.online
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу авторов телеграм-канала «Что делать».
«Апология протеста» сообщает, что Дмитрия Чебанова и Никиту Крещука обвиняют в склонении к массовым беспорядкам.
По версии следствия, Чебанов является лидером движения «Что делать», которое якобы призывало граждан в чатах Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами в Госдуму РФ.
Следствие также просило отправить в СИЗО Марию Платонову, однако суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Мария Платонова является студенткой Высшей школы экономики. С телеграм-каналом она сотрудничала лишь в качестве дизайнера.