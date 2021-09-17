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Общество
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17 сентября 2021, 15:32

Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей

Американская компания Google удалила из своего онлайн-магазина мобильное приложение «Навальный» после угроз российских властей завести дело против сотрудников российского офиса

Google удалила приложение «Навальный» из-за угроз российских властей
Фото: fishki.net

Американская компания Google удалила из своего онлайн-магазина мобильное приложение «Навальный» после угроз российских властей завести дело против сотрудников российского офиса. Ранее компания не планировала выполнять требование Роскомнадзора об удалении приложения.

The New York Times сообщает, что представители российской власти назвали имена конкретных сотрудников, которые могут стать фигурантами уголовного дела.

Напомним, что ранее сенатор и генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил российских сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами, если из магазинов Google Play и App Store не будет удалено мобильное приложение «Навальный», в котором есть функция «Умное голосование».

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