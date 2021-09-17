Провластным наблюдателям раздали методички с правилами позитивного освещения выборов
В Санкт-Петербурге провластным наблюдателям раздали методички с инструкцией о том, как нужно освещать выборы в Госдуму и Законодательное Собрание города
В Санкт-Петербурге провластным наблюдателям раздали методички с инструкцией о том, как нужно освещать выборы в Госдуму и Законодательное Собрание города.
Один из наблюдателей из числа работников бюджетных организаций передал копию методички в редакцию Znak.com. Мужчина также рассказал, что он является наблюдателем от партии «Новые люди», а работает от проекта «Независимый общественный мониторинг». Телеграм-канал «Ротонда» отмечает, что этим проектом руководит лояльный Кремлю член Совета по правам человека Александр Брод.
Согласно методичке, наблюдатели должны сообщать о том, что выборы проходят в рамках закона, а явка избирателей высокая. Также им рекомендуется выкладывать в соцсетях «веселые моменты», например, о пришедших на избирательный участок котах.