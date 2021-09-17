Владимир Путин распорядился выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей
Президент Владимир Путин в первый день выборов в Госдуму РФ объявил о новой единовременной выплате, которая коснется блокадников и граждан, имеющих награды за оборону Ленинграда
Президент Владимир Путин в первый день выборов в Госдуму РФ объявил о новой единовременной выплате, которая коснется блокадников и граждан, имеющих награды за оборону Ленинграда.
В соответствии с указом главы государства, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жители блокадного Ленинграда» получат из бюджета по 50 тысяч рублей.
«Поддержка блокадников — это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия „Дороги жизни“ предлагаю провести единовременную выплату», — заявил Владимир Путин в ходе видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Единовременные выплаты также получат российские граждане указаной категории, которые в настоящее время проживают в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Напомним, что накануне выборов в Госдуму на встрече с лидерами федерального списка партии «Единая Россия» Владимир Путин объявил о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей, а силовикам - по 15 тысяч рублей. Оппозиционные силы расценили этот жест как подкуп избирателей.