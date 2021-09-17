Силовики задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, а также в убийстве трех человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, а также в убийстве трех человек.
Жителя села Волчанское Виктора Мирского задержали на территории Подгоренского района Воронежской области. По данным Baza, злоумышленника задерживали участковый и сотрудники Госавтоинспекции.
При задержании Мирский оказал сопротивление и был ранен. После оказания ему медицинской помощи следователи начнут допрос.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств прибыли в дому Виктора Мирского, который оказался заминирован.
Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено 16 сентября. По версии Следственного комитета, Виктор Мирский по причине личной неприязни убил свою знакомую и двух ее детей в возрасте 5 и 19 лет. Затем он подъехал к зданию полиции и на входе взорвал бомбу, в результате чего один из сотрудников получил ранение. С места преступления подозреваемый скрылся на автомобиле «Нива».