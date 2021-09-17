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17 сентября 2021, 14:33

Силовики задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, а также в убийстве трех человек

Силовики задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках
Фото: ГТРК "Воронеж"

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, а также в убийстве трех человек.

Жителя села Волчанское Виктора Мирского задержали на территории Подгоренского района Воронежской области. По данным Baza, злоумышленника задерживали участковый и сотрудники Госавтоинспекции.

При задержании Мирский оказал сопротивление и был ранен. После оказания ему медицинской помощи следователи начнут допрос.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств прибыли в дому Виктора Мирского, который оказался заминирован.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено 16 сентября. По версии Следственного комитета, Виктор Мирский по причине личной неприязни убил свою знакомую и двух ее детей в возрасте 5 и 19 лет. Затем он подъехал к зданию полиции и на входе взорвал бомбу, в результате чего один из сотрудников получил ранение. С места преступления подозреваемый скрылся на автомобиле «Нива».

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