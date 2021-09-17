Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня
Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня.
«Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источник в Администрации президента сообщает, что властям так проще мобилизовать электорат из числа бюджетников.
Издание The Insider (включено в реестр инагентов) сообщает, что на режимных предприятиях работников заставили прикрепиться к участку рядом с работой, поэтому там голосование проходило организованно.
Наблюдатели в свою очередь сообщают, что в первый день выборов на некоторых избирательных участках был зафиксирован небывалый ажиотаж из желающих проголосовать. Наблюдатели предполагают, что очереди возникли из-за организационного и принудительного голосования бюджетников, а также военнослужащих.