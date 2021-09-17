Меню
Политика
Евросоюз откроет границы для привитых туристов
17 сентября 2021, 13:59

Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов

Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня

Работников бюджетных организаций обязали проголосовать в первый день выборов
Фото: news.mail.ru

Сотрудников бюджетных организаций обязали проголосовать  в первый день выборов в Госдуму. Проголосовать они должны были организованно до 12 часов дня.

«Медуза» (издание включено в реестр иностранных агентов) со ссылкой на источник в Администрации президента сообщает, что властям так проще мобилизовать электорат из числа бюджетников.

Издание The Insider (включено в реестр инагентов) сообщает, что на режимных предприятиях работников заставили прикрепиться к участку рядом с работой, поэтому там голосование проходило организованно.

Наблюдатели в свою очередь сообщают, что в первый день выборов на некоторых избирательных участках был зафиксирован небывалый ажиотаж из желающих проголосовать. Наблюдатели предполагают, что очереди возникли из-за организационного и принудительного голосования бюджетников, а также военнослужащих.

Материалы по теме
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
Власти на время выборов перекрыли движение возле здания Центризбиркома
В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
Сейчас на главной
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
владимир кара-мурза
Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет. Он обвиняет ведомство Александра Бастрыкина в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
выборы в Госдуму
В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
В Санкт-Петербурге на некоторых избирательных участках в первых день голосования на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание была зафиксирована небывалая явка
Apple отключила в России функцию «частный узел», которая позволяла скрыть IP-адрес
Apple
Apple отключила в России функцию «частный узел», которая позволяла скрыть IP-адрес
Американская компания Apple накануне выборов в Госдуму отключила функцию «Частный узел» в операционных системах iOS 15 и macOS 12 Monterey в России
Правительство утвердило график выходных дней в 2022 году
выходные дни
Правительство утвердило график выходных дней в 2022 году
Так, по решению кабмина, выходные 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 9 января
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
нагорный карабах
Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
В иске сообщается, что власти Азербайджана нарушили Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «десятилетиями» совершая массовые убийства армян, подвергая их пыткам и другим видам насилия
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
умное голосование
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке, которой подвергся телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Кибератака на проект была совершена за сутки до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму
Политика
Родственников главы МИД РФ заподозрили в пользовании яхтой и виллами Олега Дерипаски
Сергей Лавров, его племянница Полина, любовница Светлана, а также ее мать Тамара и дочь Полина летают на частных самолетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его шикарных домах как минимум с 2014 года
Глава «Альянса врачей» объявила о разрыве отношений с ФБК
анастасия васильева
Глава «Альянса врачей» объявила о разрыве отношений с ФБК
Глава независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева публично объявила о разрыве отношений с Фондом борьбы с коррупцией
ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за нарушений при ее производстве
вакцина от коронавируса
ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за нарушений при ее производстве
Всемирная организация здравоохранения приостановила процедуру одобрения российской вакцины из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов-производителей
Глава Владимирской области уйдет в отставку и станет депутатом Госдумы
владимир сипягин
Глава Владимирской области уйдет в отставку и станет депутатом Госдумы
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента
Жителю Шахт, который ремонтирует ямы на дорогах за свой счет, пригрозили штрафами
Дороги России
Жителю Шахт, который ремонтирует ямы на дорогах за свой счет, пригрозили штрафами
Мэр города Шахты в Ростовской области Андрей Горцевской пригрозил штрафами местному жителю Александру Титову, который на свои деньги ремонтировал дороги
Российских автомобилистов стали наказывать за шторки на передних стеклах
ГИБДД
Российских автомобилистов стали наказывать за шторки на передних стеклах
Раньше гаишники чаще всего ограничивались предупреждениями, а теперь выписывают водителям штрафы в размере 500 рублей и заставляют их демонтировать шторки
Общество
Facebook заподозрили в сокрытии результатов исследования о негативном влиянии Instagram на подростков
Facebook проводила внутреннее исследование, показавшее, что Instagram вредит психическому здоровью подростков, но публично компания отказалась обнародовать результаты этого исследования
В WADA не исключили снятия запрета на употребление спортсменами марихуаны
допинг-проба
В WADA не исключили снятия запрета на употребление спортсменами марихуаны
Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос об исключении марихуаны из списка веществ, запрещенных к употреблению спортсменами
Сотрудники Wildberries пожаловались на сокращение зарплаты из-за новых KPI
Wildberries
Сотрудники Wildberries пожаловались на сокращение зарплаты из-за новых KPI
Сотрудники крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries подготовили петицию с требованием к руководству пересмотреть условия оплаты труда
Минцифры Коми потребовало 100%-й явки сотрудников подведомственных организаций на выборы
выборы в Госдуму
Минцифры Коми потребовало 100%-й явки сотрудников подведомственных организаций на выборы
Юрист и член избиркома республики Коми обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении местных чиновников
Не партия власти, а иностранный агент
Единая Россия
Не партия власти, а иностранный агент
Депутат Госдумы направил в Центризбирком и Минюст требование признать партию «Единая Россия» иностранным агентом поскольку, что в 2020 году она получила от ООО «Сплат Глобал» 6 млн рублей, а один из собственников этой фирмы зарегистрирован в Великобритании
Судмедэксперты обнаружили в крови умерших после употребления арбуза москвичек два вида яда
отравление
Судмедэксперты обнаружили в крови умерших после употребления арбуза москвичек два вида яда
Судмедэксперты обнаружили в организмах москвичек, которые скончались после употребления в пишу арбуза, следы двух ядовитых веществ. Это этиленгликоль и цигатрин