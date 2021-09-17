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Политика
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17 сентября 2021, 13:31

Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет. Он обвиняет ведомство Александра Бастрыкина в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь

Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет из-за бездействия ведомства
Фото: babel.ua

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза подал в суд на Следственный комитет. Он обвиняет ведомство Александра Бастрыкина в бездействии в расследовании двух покушений на его жизнь. Речь идет о двух попытках отравления оппозиционного политика.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Кара-Мурза сообщил, что он три раза подавал заявление в СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту покушения на него, но получал отказы. Теперь он подал в суд на ведомство из-за бездействия, которое приносит ущерб его праву на жизнь.

Политик намерен дойти до Европейского суда по правам человека и добиваться международного расследования в отношении «эскадронов смерти», которые действуют в России с согласования властей.

Напомним, что в начале текущего года издания Bellingcat и The Insider (включено в реестр инагентов) опубликовали расследование о двух отравлениях Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. По данным расследователей, покушения на оппозиционера организовали сотрудники ФСБ, которые причастны к отравлению «Новичком» Алексея Навального.

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