В Петербурге в первый день голосования на участках зафиксирована «небывалая явка» избирателей
В Санкт-Петербурге на некоторых избирательных участках в первых день голосования на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание была зафиксирована небывалая явка
В Санкт-Петербурге на некоторых избирательных участках в первых день голосования на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание была зафиксирована небывалая явка избирателей. На отдельных участках избирателям даже пришлось стоять в очереди.
Журналист Андрей Окунь сообщил, что на УИК №1656 и №1657 Петроградского района в первый день выборов была длинная очередь из желающих проголосовать. Обычно на этих участках голосуют курсанты, но в этот раз избиратели были в гражданской одежде.
В штабе бывшего кандидата в депутаты Закса Саввы Федосеева сообщили, что на участке №201 в Выборгском районе сообщили о «наплыве избирателей» сразу после открытия участка. В штабе предположили, что это могли быть работники бюджетных организаций, которых обычно обязывают приходить на выборы, сообщает Znak.com.