17 сентября 2021, 11:50
Apple отключила в России функцию «частный узел», которая позволяла скрыть IP-адрес
Американская компания Apple накануне выборов в Госдуму отключила функцию «Частный узел» в операционных системах iOS 15 и macOS 12 Monterey в России
Фото: iguides.ru
Американская компания Apple накануне выборов в Госдуму отключила функцию «Частный узел» в операционных системах iOS 15 и macOS 12 Monterey в России.
Портал iphones.ru сообщает, что отключение «частного узла» обнаружил один из пользователей портала. При этом отмечается, что функция не поддерживается из-за ограничений местного законодательства.
Функция «Частный узел» позволяла скрыть настоящий IP-адрес при использовании на различных ресурсах, а также скрыть данные о том, на какие ресурсы заходит пользователь.
IT-специалист Владислав Здольников отметил, что пользователи «частного узла» были рады этой функции, однако для работы Apple в России она создает проблемы, в первую очередь политического характера.