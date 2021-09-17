Власти на время выборов перекрыли движение возле здания Центризбиркома
В Москве на время выборов в Госдуму, которые продлятся с 17 по 19 сентября, полностью перекрыли движение транспорта по улице, где располагается Центризбирком
В Москве на время выборов в Госдуму, которые продлятся с 17 по 19 сентября, полностью перекрыли движение транспорта по улице, где располагается Центризбирком.
В «Центре организации дорожного движения» сообщили, что с 8:00 17 сентября до 17:00 20 сентября будет заблокирован участок Большого Черкасского переулка от пересечения со Старопанским переулком до пересечения с Малым Черкасским переулком. С чем связано перекрытие движение рядом со зданием ЦИК РФ, московские власти не сообщили.
По данным «Дождя» (издание признано иностранным агентом), еще 15 сентября возле здания Центризбиркома появились новые заграждения, а на окнах первого этажа - массивные металлические рольставни.
Судя по всему, власти решили подготовиться на случай стихийных акций протеста в связи с возможными фальсификациями результатов выборов в Госдуму.