17 сентября 2021, 10:43
Google Play и AppStore удалили приложение «Навальный» по требованию РКН
В магазинах приложение «Навальный» более недоступно, а при попытке обновить уже установленное приложение на экране появляется уведомление о том, что владелец удалил его из AppStore
Фото: РИА Новости
Магазины мобильных приложений Google Play и AppStore выполнили требование Роскомнадзора и удалили приложение «Навальный».
В магазинах приложение «Навальный» более недоступно, а при попытке обновить уже установленное приложение на экране появляется уведомление о том, что владелец удалил его из AppStore, сообщает ТАСС.
Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный», так как оно якобы связано с деятельностью организации, признанной экстремистской (имеет ввиду ФБК).