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Общество
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17 сентября 2021, 10:43

Google Play и AppStore удалили приложение «Навальный» по требованию РКН

В магазинах приложение «Навальный» более недоступно, а при попытке обновить уже установленное приложение на экране появляется уведомление о том, что владелец удалил его из AppStore

Google Play и AppStore удалили приложение «Навальный» по требованию РКН
Фото: РИА Новости

Магазины мобильных приложений Google Play и AppStore выполнили требование Роскомнадзора и удалили приложение «Навальный».

В магазинах приложение «Навальный» более недоступно, а при попытке обновить уже установленное приложение на экране появляется уведомление о том, что владелец удалил его из AppStore, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный», так как оно якобы связано с деятельностью организации, признанной экстремистской (имеет ввиду ФБК).

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