Подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках заминировал свой дом
Сотрудники правоохранительных органов прибыли к доме Мирского, однако помещение оказалось заминировано. В настоящее время возле дома злоумышленника работают взрывотехники
В нападении на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области заподозрили 54-летнего Виктора Мирского из села Волчанское.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому Мирского, однако помещение оказалось заминировано. В настоящее время возле дома злоумышленника работают взрывотехники, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Сообщается, что Мирский оставил в доме газовый баллон с подведенными проводами и детонаторы.
Телеграм-канал Baza пишет, что силовики также проверяют информацию о том, что Мирский мог заминировать и квартиру своей сестры в поселке Каменка.
По данным СКР, 16 сентября Виктор Мирский убил знакомую 59-летнюю женщину, с которой у него был конфликт, и двоих ее детей в возрасте 19 и 5 лет. Затем мужчина прибыл к отделу полиции и взорвал вход в здание. Один полицейский получил ранение.