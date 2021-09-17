17 сентября 2021, 10:27
Правительство утвердило график выходных дней в 2022 году
Так, по решению кабмина, выходные 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая
Фото: sevastopolfm.ru
Российское правительство утвердило график праздничных выходных в 2022 году.
Так, по решению кабмина, выходные 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая.
Новогодние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 9 января.
Майские праздники будут разбиты на два блока - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
В феврале по случаю Дня защитника Отечества будет только один выходной день - в среду, 23 февраля, а вот по случаю Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд - с 6 по 8 марта.
Трехдневные выходные россиян ожидают с 11-13 июня и с 4-6 ноября.