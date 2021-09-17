17 сентября 2021, 09:59
Сотрудникам российских офисов Apple и Google пригрозили уголовными делами
Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам российских компаний, которые связаны с корпорациями Google и Apple, уголовными делами
Фото: special.council.gov.ru
Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам российских компаний, которые связаны с корпорациями Google и Apple, уголовными делами.
Сенатор заявил, что «заведомо противоправные действия и преступное бездействие» после получения соответствующих предостережений со стороны российских надзорных ведомств чреваты правовыми последствиями, в том числе возбуждением уголовных дел.
С таким заявлением Владимир Джабаров выступил в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве американских «цифровых гигантов» в выборы в Госдуму.
Напомним, что ранее Роскомнадзор обвинил Apple и Google во вмешательстве в ход российских выборов из-за отказа удалять мобильное приложение «Навальный».