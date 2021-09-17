Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предсказала пик инфляции
«В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%», - говорится в заявлении Центробанка
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предрекла пик инфляции, значения которой могут достигнуть 7% уже в сентябре.
По словам Набиуллиной, сейчас Россия находится на пиковых значениях годовой инфляции, но в четвертом квартале ожидается ее снижение.
«В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%», - говорится в заявлении Центробанка.
Эльвира Набиуллина объяснила рост инфляции «эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ» и выразила надежду, что больше 7% инфляция не повысится.
Отметим, что по данным Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 6 сентября составила 6,74%, то есть уже приблизилась к «пиковому» значению по версии ЦБ РФ.