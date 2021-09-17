17 сентября 2021, 04:25
Команда Навального сообщила о мощной DDoS-атаке на сайт «Умного голосования»
Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке, которой подвергся телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Кибератака на проект была совершена за сутки до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму
Фото: КоммерсантЪ
Команда Алексея Навального сообщила о «мощнейшей» DDoS-атаке, которой подвергся телеграм-бот и сайт «Умного голосования». Кибератака на проект была совершена за сутки до начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму.
В телеграм-канале команды Навального сообщается, что в связи с DDoS-атакой запросы пользователей могут временно не работать.
Напомним, что накануне кибератаки команда Навального опубликовала список кандидатов в Госдуму, за которых рекомендуется проголосовать в рамках проекта «Умное голосование», чтобы кандидаты от «Единой России» потерпели поражение.