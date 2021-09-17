17 сентября 2021, 03:12
Департамент здоровья Эстонии признал все существующие вакцины против COVID-19
Ведомство разрешило людям подтверждать свою «инфекционную безопасность» любыми вакцинами, которые используются в разных странах. В этот список попадают и российские вакцины против COVID-19
Фото: doctordiabetes.ru
Департамент здоровья Эстонии признал все существующие вакцины против коронавирусной инфекции.
Ведомство разрешило людям подтверждать свою «инфекционную безопасность» любыми вакцинами, которые используются в разных странах. В этот список попадают и российские вакцины против COVID-19.
По данным агентства Delfi, Таллинский университет поинтересовался у департамента здоровья, какие вакцины против коронавируса считаются в Эстонии приемлемыми, кроме тех, что уже используются.
Чиновники отметили, что в стране признаются все вакцины, «которые признаются исходной страной».