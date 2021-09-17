В Подмосковье подготовили дополнительные участки для голосования возле магазинов и храмов
В Московской области к выборам в Госдуму подготовили около 600 удаленных мест голосования. Такие участки разместят на остановках, возле храмов и магазинов
В Московской области к выборам в Госдуму подготовили около 600 удаленных мест голосования. Такие участки разместят на остановках, возле храмов и магазинов.
По данным «Новой газеты», 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов будут выезжать в удаленные населенные пункты с переносным ящиком и выдавать бюллетени.
После голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое из-за пандемии коронавируса проводили на пеньках, лавочках и в багажниках автомобилей, в этот раз власти подобрали более подходящие места для голосования.
Так, подмосковные избиратели смогут проголосовать на берегу озера, возле храма, на остановках общественного транспорта, возле магазина или аптеки, на строительном рынке и возле торговых палаток.
Все эти избирательные участки были согласованы в Мособлизбиркомом. В комиссии отметили, что на таких участках смогут проголосовать избиратели, которым далеко добираться до стационарных участков для голосования. При этом в Воскресенском городском округе, например, открытая площадка для голосования в поселке Красный холм находится в 30 минутах ходьбы от участка №203.