17 сентября 2021, 02:02
В Сочи координатора наблюдения на выборах обвинили в продаже фейковых сертификатов о вакцинации
В Сочи в отношении координатора наблюдения на предстоящих выборах Натальи Брусовой возбудили дело по факту подделки документов и внесения в государственные реестры заведомо ложных сведений
Фото: balashover.ru
В Сочи в отношении координатора наблюдения на предстоящих выборах Натальи Брусовой возбудили дело по факту подделки документов и внесения в государственные реестры заведомо ложных сведений. Незадолго до этого Брусовой поступали угрозы от неизвестных.
Руководитель избирательного штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова сообщила «Новой газете», что Наталью Брусову обвиняют в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Друзья координатора наблюдения на выборах также сообщили, что в последнее время она получала угрозы. Где сейчас находится Наталья Брусова, неизвестно. Информации о ее местонахождении не поступало с тех пор, как в ее квартире был проведен обыск.