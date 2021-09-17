Студентам университета «Военмех» предложили поучаствовать во вбросах бюллетеней
Студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова в Санкт-Петербурге агитируют участвовать во вбросах бюллетеней на предстоящих в эти выходные выборах
Студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова в Санкт-Петербурге агитируют участвовать во вбросах бюллетеней на предстоящих в эти выходные выборах.
Сначала о подготовке вбросов сообщило издание The Village, а позже муниципальный депутат МО «Владимирский округ» и кандидат в Заксобрание Петербурга по округу № 18 Денис Луговский предоставил Znak.com записи со встречи возможных фальсификаторов, а также скриншоты из профильных чатов в Telegram.
Схема участия в «каруселях» выглядит следующим образом. Сотруднику избиркома нужно будет подать паспорт с опознавательным знаком, например, в виде вложенного в обложку календарика. После этого участнику вброса выдадут четыре бюллетеня, в которых надо проставить галочки за кандидатов от «Единой России».
Организаторы заверили будущих «карусельщиков», что их персональные данные никуда не попадут. «Вас вписывают в книгу вместо людей, которые живут на территории округа, но на выборы обычно не ходят. Ваши данные никто переписывать не будет», - заявил организатор фальсификаций.