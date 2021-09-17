В Дании осужденным на пожизненный срок запретили заводить романы
Власти Дании решили на законодательном уровне запретить осужденным на пожизненные сроки заводить романтические отношения в течение первых 10 лет отбывания срока
Власти Дании решили на законодательном уровне запретить осужденным на пожизненные сроки заводить романтические отношения в течение первых 10 лет отбывания срока.
ВВС со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что контакты пожизненно осужденных будут ограничены только теми лицами, с которыми они уже были знакомы. Новые знакомства таким заключенным заводить будет запрещено.
Такие меры власти Дании решили принять, чтобы предотвратить появление у преступников фанатов.
Также планируется запретить заключенным, отбывающим пожизненный срок, публиковать в соцсетях сообщения о своих преступлениях или обсуждать эту тему в подкастах.
Соответствующий законопроект был подготовлен властями после того, как 17-летняя девушка призналась, что влюбилась в датского изобретателя Петера Мадсена, которому дали пожизненный срок за убийство журналистки Ким Валль.
Глава Минюста Дании Ник Хеккеруп заявил, что «осужденные не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями».