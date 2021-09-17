17 сентября 2021, 00:37
Активист, написавший донос на «Проект», подал в суд на «Медузу»
Активист и ветеран МВД Виталий Бородин подал иск против редакции «Медузы» (издание включено в реестр инагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации
Фото: ru.krymr.com
Активист и ветеран МВД Виталий Бородин подал иск против редакции «Медузы» (издание включено в реестр инагентов) о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Поводом для обращения в суд стало расследование «Медузы» о давлении властей на независимые СМИ и журналистов. Ветеран МВД оспаривает часть статьи, в которой говорится о том, что летом 2019 года он подал в ФСБ жалобу на издание Baza после публикации статьи о строительстве особняка Игоря Сечина на Рублевке.
Виталий Бородин заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он требует от «Медузы» официального опровержения.
Напомним, что ранее «Важные истории» сообщали, что Виталий Бородин написал донос на издание «Проект», которое было признано нежелательной организацией.
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