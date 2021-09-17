17 сентября 2021, 00:04
Российские власти решили вернуть на родину 500 тысяч соотечественников
В рамках реализации программы сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел группами будут выезжать в разные страны, где будут проводить беседы с соотечественниками и убеждать их переехать в Россию
Фото: kikonline.ru
Правительство утвердило программу добровольного переселения россиян, которые проживают в настоящее время за границей.
Согласно программе, до 2030 года вернуть на историческую родину необходимо как минимум 500 тысяч соотечественников, сообщает «Медиазона».
В рамках реализации программы сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел группами будут выезжать в разные страны, где будут проводить беседы с соотечественниками и убеждать их переехать в Россию.
Власти обещают соотечественникам оплатить проезд в Россию за счет средств федерального бюджета.