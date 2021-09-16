Сын кандидата в депутаты от «ЕР» Елены Шмелевой бесплатно получил квартиру от Управделами президента
Сын сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) и кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Елены Шмелевой получил квартиру от Управления делами президента РФ, когда еще был студентом
Сын сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) и кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Елены Шмелевой получил квартиру от Управления делами президента РФ, когда еще был студентом. Об этом сообщает издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов).
По данным издания, на президентских выборах 2018 года Елена Шмелева работала сопредседателем штаба Владимира Путина. Через два месяца после выборов и победы Путина сын члена ОНФ Максим Мальков получил от Упраделами президента квартиру в ЖК «Дом на Тишинке», стоимость которой может составлять 100 млн рублей.
Согласно выписке из Росреестра, через год студент подарил эту квартиру матери, а сейчас он фигурирует в ее декларации о доходах и имуществе.
ЖК «Дом на Тишинке» располагается недалеко от здания федерального правительства. Дом был построен по заказу управделами президента.
The Insider отмечает, что в 2018 году Елена Шмелева и ее сын не состояли на государственной службе, а следовательно не имели права на получение бесплатного жилья от Управделами президента.
На тот момент у Шмелевой была квартира в доме на улице Ферсмана площадью 54 кв.м. Этот объект позже перешел в собственность государства. Таким образом, был произведен обмен объектами недвижимости, но неравноценный, так как старая квартира Шмелевой оценивается всего в 13 млн рублей.