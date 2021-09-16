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16 сентября 2021, 16:24

Родственников главы МИД РФ заподозрили в пользовании яхтой и виллами Олега Дерипаски

Сергей Лавров, его племянница Полина, любовница Светлана, а также ее мать Тамара и дочь Полина летают на частных самолетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его шикарных домах как минимум с 2014 года

Родственников главы МИД РФ заподозрили в пользовании яхтой и виллами Олега Дерипаски
Фото: kursdnya.ru

Глава МИД России Сергей Лавров и его близкие родственники в течение многих лет фактически находятся на содержании у миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает команда Алексея Навального в своем новом антикоррупционном расследовании, которое вышло накануне выборов в Госдуму. Напомним, что Сергей Лавров является одним из лидеров федерального списка кандидатов в депутаты от «Единой России».

Борцы с коррупцией сообщают, что Сергей Лавров, его племянница Полина, любовница Светлана Полякова, а также ее мать Тамара и дочь Полина летают на частных самолетах Олега Дерипаски, плавают на его яхтах и живут в его шикарных домах как минимум с 2014 года.

Падчерица министра Полина часто публиковала в соцсети фотографии из домов, принадлежащих олигарху. Так, в разное время она выкладывала фотографии из дома г-на Дерипаски в Черногории и его виллы на Сардинии. На итальянской вилле миллиардера родственница чиновника отмечала свой день рождения.

В расследовании говорится, что родственники Сергея Лаврова отдыхают и на яхте Олега Дерипаски, которая фигурировала с другом расследовании Алексея Навального о совместном отдыхе миллиардера с тогдашним вице-премьером Сергеем Приходько в компании девушек из эскорта (в их числе была Настя Рыбка).

Команда Навального считает, что в качестве благодарности за пользование самолетами, яхтой и домами Сергей Лавров помогает решать Олегу Дерипаске его проблемы. В частности, глава МИДа обращался к лоббистам с просьбой помочь олигарху, попавшему под санкции США, получить американскую визу.

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