Предполагаемый внебрачный сын главы Минобороны стал долларовым миллионером в 19 лет
Сейчас Данила Шебунов владеет ООО «Капитал Инвест», которая весной 2020 года получила в собственность два офисных помещения в бизнес-центре Crosswall возле станции метро «Парк Победы» в Москве
Футболист тульского «Арсенала» Данила Шебунов, которого российские СМИ называют внебрачным сыном главы Минобороны России и лидера федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» Сергея Шойгу, в 19 лет стал долларовым миллионером.
Сейчас Данила Шебунов владеет ООО «Капитал Инвест», которая весной 2020 года получила в собственность два офисных помещения в бизнес-центре Crosswall возле станции метро «Парк Победы» в Москве.
Общая площадь имущества тайного сына Сергея Шойгу составляет 400 кв.м, а стоимость - 150 млн рублей, сообщает в своем телеграм-канале журналист-расследователь Сергей Ежов.
Данила Шебунов является сыном Елены Каминскас (ранее Шебунова), которая ранее работала бортпроводницей в летном отряде МЧС России. Это ведомство ранее возглавлял Сергей Шойгу.
Издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов) считает Елену Каминскас любовницей Сергея Шойгу. По данным издания, благодаря своим близким отношениям с министром девушка стала получать государственные контракты сначала от МЧС, а затем от Минобороны.
Г-жа Каминскас также является хозяйкой роскошного дома в элитном поселке Жуковка на Рублевском шоссе стоимостью около 1,5 млрд рублей.