Глава «Альянса врачей» объявила о разрыве отношений с ФБК
Глава независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» (организация включена в реестр инагентов) и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева публично объявила о разрыве отношений с Фондом борьбы с коррупцией
Глава независимого профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» (организация включена в реестр инагентов) и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева публично объявила о разрыве отношений с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК признан инагентом и экстремистской организацией).
В Facebook Анастасии Васильевой появилось сообщение о том, что она разочаровалась в «менеджерах» ФБК - Леониде Волкове, Иване Жданове и Марии Певчих - для которых «власть и деньги оказались важнее судеб».
«Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит», — написала глава профсоюза медиков.
Васильева также отметила, что «Альянс врачей» продолжит свою работу, но без поддержки со стороны ФБК.
Иван Жданов на заявление Анастасии Васильевой отметил, что в последнее время ее жизнь «превратили в самый настоящий ад». «То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель», — заявил политик.
Напомним, что Анастасия Васильева является фигуранткой «санитарного дела», которое было возбуждено в отношении соратников Алексея Навального после январской акции в его поддержку. Она единственная, кому приговор по этому дело до сих пор не вынесен. Остальных фигурантов приговорили к ограничению свободы на сроки от одного года до полутора лет. Олег Навальный получил по «санитарному делу» год условно.