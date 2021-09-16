16 сентября 2021, 14:53
ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за нарушений при ее производстве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процедуру одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов-производителей
Фото: infosmi.net
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процедуру одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов-производителей.
Заместитель руководителя Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоза сообщил, что во время проверки одного из заводов, на котором производится «Спутник V», было выявлено несоблюдение надлежащей практики производства (Good manufacturing practice). Последняя гарантирует производство продукции в соответствии со стандартами качества.
Сейчас ВОЗ ожидает от производителя «Спутника V» уведомление об устранении недочетов. После этого на заводе пройдет повторная проверка.