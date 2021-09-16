Глава Владимирской области уйдет в отставку и станет депутатом Госдумы
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента.
Отставка Владимира Сипягина связана с его намерением перейти на работу в Госдуму нового созыва. Напомним, что выборы состоятся с 17 по 19 сентября.
Источники сообщают, что официально глава Владимирской области объявит о своем уходе на следующей неделе, когда Центризбирком подведет итоги выборов в Госдуму.
Врио губернатора Владимирской области Кремль может назначить депутата Госдумы от Калужской области Александра Авдеева («Единая Россия»). Еще один претендент на эту должность - глава округа Муром Владимирской области Евгений Рычков.
Между тем, в ЛДПР опровергли информацию об отставке Владимира Сипягина, а пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова назвала данные сведения «фейком».