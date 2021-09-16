16 сентября 2021, 13:59
В махачкалинской школе 16 учеников отравились неизвестным газом
В Минобразования региона сообщили, что учащиеся старших классов распылили в школьном коридоре неизвестный газ, в результате чего 16 человек отравились
Фото: yoldash.ru
В Махачкале несколько учащихся школы № 36 были госпитализированы с признаками отравления.
В Минобразования региона сообщили, что учащиеся старших классов распылили в школьном коридоре неизвестный газ, в результате чего 16 человек отравились. Трое школьников находятся в реанимации, сообщает Znak.com.
Сейчас в здании школы проводится генеральная уборка и дезинфекция. Родителям рекомендовали обратиться к медикам в случае, если у детей возникнет недомогание.