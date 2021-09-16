16 сентября 2021, 13:53
СКР возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму
По версии СКР, подозреваемые создали сеть телеграм-каналов, в которых велась агитационная деятельность, «направленна на организацию массовых беспорядков» с 17 по 20 сентября - во время голосования на выборах в Госдуму РФ
Фото: recipe.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту склонения к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму.
Фигурантами данного дела стали 11 человек. По версии СКР, подозреваемые создали сеть телеграм-каналов, в которых велась агитационная деятельность, «направленна на организацию массовых беспорядков» с 17 по 20 сентября - во время голосования на выборах в Госдуму РФ.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех фигурантов дела под стражу.
Издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов) сообщает, что среди подозреваемых в склонении к массовым беспорядкам оказался основатель Telegram-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов.