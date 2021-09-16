16 сентября 2021, 12:59
В Турцию с 14 сентября без ПЦР-теста смогут въехать только привитые «Спутником V» туристы
С 14 сентября Турция стала принимать без ПЦР-тестов на коронавирус только российских туристов, привитых вакциной «Спутник V». Без теста также могут въехать в страну переболевшие COVID-19 граждане при наличии соответствующей справки
Фото: lenta-ru.aurebeshtranslator.net
С 14 сентября Турция стала принимать без ПЦР-тестов на коронавирус только российских туристов, привитых вакциной «Спутник V». Без теста также могут въехать в страну переболевшие COVID-19 граждане при наличии соответствующей справки.
Россиянам, привитым «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до прибытия. Также подойдет тест на антиген, сделанный за 48 часов до прилета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее туроператоры сообщили, что турецкие власти с 3 сентября перестали принимать сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник Лайт».