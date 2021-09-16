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16 сентября 2021, 12:40

В Петербурге перед выборами появились объявления о наборе наблюдателей «крепкого телосложения»

Организация «Наблюдатели Петербурга» обнаружила на портале «Авито» объявления о наборе наблюдателей «спортивного телосложения» для работы на трехдневном голосовании на выборах в Госдуму

В Петербурге перед выборами появились объявления о наборе наблюдателей «крепкого телосложения»
Фото: РИА Новости

Организация «Наблюдатели Петербурга» обнаружила на портале «Авито» объявления о наборе наблюдателей «спортивного телосложения» для работы на трехдневном голосовании на выборах в Госдуму и Законодательное Собрание северной столицы.

Активисты отмечают, что похожие объявления также были опубликованы в личных аккаунтах в соцсети Instagram людей, которые внешне не связаны ни с политическими партиями, ни с кандидатами в депутаты.

«Наблюдатели Петербурга» связались с авторами объявление о найме, которые сообщили, что для работы нужны физически сильные люди для оказания «моральной поддержки» наблюдателей.

Наблюдатели «крепкого телосложения» должны обеспечить безопасность других наблюдателей, которые занимаются пресечением нарушений избирательного законодательства и «могу подвергнуться за это моральному и физическому воздействию».

Наниматели уверяют, что ничего противозаконного делать не придется.

Работать нужно будет на избирательных участках, расположенных в Московском, Фрунзенском и Колпинском районах города Санкт-Петербурга. 

В свою очередь «Наблюдатели Петербурга» напоминают, что во время скандальной муниципальной кампании 2019 года в Петербурге именно в УИК этих районов присутствовали «крепкие мужчины», которые мешали независимым наблюдателям следить за нарушениями во время голосования. Были случаи, когда мужчины «спортивного телосложения» применяли физическую силу к наблюдателям.

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