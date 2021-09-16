16 сентября 2021, 11:41
Роскомнадзор начал блокировать сервис Red Shield VPN из-за «Умного голосования»
Основатель этого VPN-сервиса Владислав Здольников написал в своем Telegram-канале, что блокировка связана с проектом «Умное голосование»
Фото: apkpure.com
Роскомнадзор с 15 сентября начал блокировать в России сервис Red Shield VPN.
Основатель этого VPN-сервиса Владислав Здольников написал в своем Telegram-канале, что блокировка связана с проектом «Умное голосование». Накануне команда Алексея Навального опубликовала список кандидатов, которых рекомендуется поддержать на выборах в Госдуму.
Владислав Здольников отметил, что у специалистов «есть механизмы для обхода блокировок, но это сложная и достаточно долгая работа». Пока пользователям рекомендуют перезагружать приложения, также выбирать в настройках разные протоколы.