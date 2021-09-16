В деле о хищении у «Роскосмоса» 600 млн рублей появились первые подозреваемые
Следственный комитет назначил подозреваемых по уголовному делу о хищении 600 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос», которое было возбуждено еще в 2019 году
Следственный комитет назначил подозреваемых по уголовному делу о хищении 600 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос», которое было возбуждено еще в 2019 году.
Подозреваемым по этому делу стали гендиректор и бухгалтер компании-подрядчика, а также гендиректор компании-субподрядчика.
Деньги были похищены при проведении работ по реконструкции и техническому перевооружению испытательной базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) - головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Подрядчиком по данному госконтракту выступало ООО «Москапстрой».
На модернизацию было выделено 3,2 млрд рублей, из них «Москапстрой» получил 1,5 млрд рублей в качестве аванса. Подрядчик выполнил только 3% заявленных в госконтракте работ, а более миллиарда рублей осели на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег от госкорпорации и «имевших признаки фиктивности», сообщает РБК.
В ходе расследования также было установлено. Что ООО «Москапстрой» оказалось единственным участником закрытого тендера. Компания получила крупный контракт, хотя на тот момент уже было известно, что у нее не было строительных мощностей для выполнения оборонного заказа.