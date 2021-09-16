16 сентября 2021, 11:17
Жителей ДНР доставят на автобусах в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму РФ
Власти республики 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов из ДНР в Ростовскую область, чтобы местные жители, у который есть российские паспорта, смогли проголосовать
Фото: vestikavkaza.ru
Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) примут участие в голосовании на выборах в Госдуму России, сообщает «Интерфакс».
Власти республики 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов из ДНР в Ростовскую область, чтобы местные жители, у который есть российские паспорта, смогли проголосовать.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что избирателей будет предусмотрена упрощенная системы пограничного контроля,
Жители самопровозглашенной республики также смогут проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно с помощью портала «Госуслуги».