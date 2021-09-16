Житель Воронежской области совершил нападение на отдел полиции из мести
В совершении преступления подозревают уроженца Каменского района Воронежской области, который работает в частном охранном предприятии. У него произошел конфликт с местной жительницей и сотрудниками лискинского отдела полиции
Стали известны некоторые подробности вооруженного нападения на отдел полиции в Лисках Воронежской области.
По данным «Коммерсанта», злоумышленник совершил нападение из мести на почве бытового конфликта.
В совершении преступления подозревают уроженца Каменского района Воронежской области, который работает в частном охранном предприятии. У него произошел конфликт с местной жительницей и сотрудниками лискинского отдела полиции.
Из мести мужчина совершил нападение на ОВД, затем застрелил женщину и ее старшего сына, а ее младшего ребенка задушил.
Злоумышленника до сих пор не задержали. Его ищут в том числе и в соседних регионах.
В связи с происшествием в Лисках все полицейские участки в стране были приведены в состояние повышенной готовности. Сотрудники, охраняющие КПП, получили бронежилеты и боевое оружие.